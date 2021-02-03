На Украине решили начать процедуру импичмента Зеленского 

На Украине будет инициирована процедура импичмента президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.
Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.
Сегодня «Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.
«Вы ударили в сердце демократии, в свободу слова! Существование демократической независимой Украины под угрозой! Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей!» — заявил сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.