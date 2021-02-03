На Украине решили начать процедуру импичмента Зеленского 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.

Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.

Сегодня «Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.