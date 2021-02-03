От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете 

Член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных. «Тревожно видеть, как пресс-секретарь администрации Байдена явно принижает целый вид наших вооруженных сил, преподнося его в качестве остроумной шутки, которая, я в этом уверен, позабавит Китай», — заявил он, напомнив, что создание нового рода войск было практически единогласно одобрено Конгрессом США

Он подчеркнул, что Псаки следует извиниться за «недостойный комментарий». Пресс-секретарь пока никак не отреагировала на эти слова.

Ранее Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США: вместо того чтобы ответить на вопрос о перспективах US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете. «Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — ответила Псаки на вопрос об этом роде войск и заявила, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.