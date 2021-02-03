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Появилось видео взрыва космического корабля SpaceX во время испытаний 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
В сети появилось видео взрыва во время испытаний в Техасе прототипа ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос.
Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На пятый минуте полета корабль преодолел высоту в десяти километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение, передает РИА «Новости».
Как пояснил ведущий трансляции, на этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около полтора километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунды.
Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

«Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно, надо еще немного поработать над приземлением», — сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания — «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении» — была достигнута.

Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Многоразовый корабль Starship компании SpaceX предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
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Наука и техника , Видео , SpaceX , РИА Новости
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