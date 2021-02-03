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Москва

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией 

ТАСС 48 минут назад
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией
Фото: РИА Новости
РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля, сообщает в среду пресс-служба российского кабинета министров.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва-Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.

"Также [будет] возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта", — добавили в кабмине.

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось с лета прошлого года. РЖД из-за пандемии также полностью прекращали курсирование международных пассажирских поездов.
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Общество , РЖД
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