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Москва

Норвегия дала США точку опоры для нападения на Россию 

Павел Тиунов 1 час назад
США разместит бомбардировщики B-1B в Норвегии близ границ России
Фото: Reuters
В Норвегию в скором времени прибудут американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B, сообщает издание The Drive. Предполагается, что боевые самолеты будут держать под прицелом Россию и арктические регионы.
Бомбардировщики планируется разместить на норвежском аэродроме Орланд. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заявил, что переброска стратегической авиации необходима для «укрепления коллективной обороны». С помощью эскадрильи B-1B США будут «работать на северо-западных границах РФ» и держать под контролем ситуацию на Крайнем Севере, говорится в статье.
Журналисты добавили, что в норвежских водах в будущем будут чаще появляться американские подводные лодки. Всё потому, что Россия наращивает свое военное присутствие близ побережья Арктики.
Ранее, как сообщал «Рамблер», профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер заявил, что Норвегия может стать полем битвы между Россией и США. Он объяснил, что Норвегия играет важную роль в защите США на Крайнем Севере, потому что находится ближе всех их союзников к России с ее ядерными силами — угрозе, которую американцы опасаются больше всего. В настоящее время США и Норвегия делают упор на сдерживание России. Роль страны в российско-американском соперничестве все растет, а вслед за ней и риск того, что Норвегия станет полем боя между Москвой и Вашингтоном в случае конфликта.
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В мире , Армия
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