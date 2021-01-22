Пока вы не уснули: Байдену подготовили импичмент во второй день президентства 

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Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих

В настоящее время гражданские служащие могут занимать свои должности до достижения 65 лет (70-и для замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей).

Россия ответит на высылку дипломата из Албании

Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Американский самолёт создал угрозу в российском небе

Pixabay.com

Экипаж самолёта не отвечал в течение 23 минут диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах. Это могло спровоцировать мини-войну, заставить военные истребители подняться в воздух.

Операторы потеряют миллиарды из-за закона о дистанционной продаже SIM-карт

Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит считает, что нововведение отразится на доступности дистанционной продажи услуг связи.

Республиканцы внесли в Конгресс резолюцию об импичменте Байдена

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая».

Кравчук заявил о желании посетить Крым

При этом первый президент Украины добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения".

Производители предложили продавать картофель класса «эконом»

По мнению участников рынка, если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что приведет к стабилизации цен.

Тихановская отказалась участвовать в президентских выборах

При этом оппозиционерка призвала европейские страны расширить область действия санкций на сотрудников белорусских госструктур.

В Башкирии предотвратили теракт

У гражданина России изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации.

Украинский морпех погиб от пули снайпера в Донбассе

Инцидент произошел в районе ответственности киевской группировки «Восток».