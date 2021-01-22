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Пока вы не уснули: Байдену подготовили импичмент во второй день президентства 

Елена Прошина 20 минут назад
Пока вы не уснули: Байдену подготовили импичмент во второй день президентства
Фото: EPA
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Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих

В настоящее время гражданские служащие могут занимать свои должности до достижения 65 лет (70-и для замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей).
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Россия ответит на высылку дипломата из Албании

Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.
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Американский самолёт создал угрозу в российском небе

Pixabay.com
Экипаж самолёта не отвечал в течение 23 минут диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах. Это могло спровоцировать мини-войну, заставить военные истребители подняться в воздух.
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Операторы потеряют миллиарды из-за закона о дистанционной продаже SIM-карт

Директор департамента развития и планирования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит считает, что нововведение отразится на доступности дистанционной продажи услуг связи.
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Республиканцы внесли в Конгресс резолюцию об импичменте Байдена

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая».
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Кравчук заявил о желании посетить Крым

При этом первый президент Украины добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения".
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Производители предложили продавать картофель класса «эконом»

По мнению участников рынка, если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что приведет к стабилизации цен.
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Тихановская отказалась участвовать в президентских выборах

При этом оппозиционерка призвала европейские страны расширить область действия санкций на сотрудников белорусских госструктур.
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В Башкирии предотвратили теракт

У гражданина России изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации.
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Украинский морпех погиб от пули снайпера в Донбассе

Инцидент произошел в районе ответственности киевской группировки «Восток».
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В мире , Республиканская партия США , Фонд Сколково , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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