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Москва

В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании 

РИА Новости 42 минуты назад
Россия ответит на высылку дипломата из Албании
Фото: Reuters
Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.

"Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа", — прокомментировал Грушко.

Албания вышлет российского дипломата
Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял, подчеркнул собеседник агентства.
Это первый случай высылки российского дипломата в новом году. В 2020-ом на такие шаги пошли в Болгарии, Нидерландах, Австрии, Словакии и Чехии, чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально.
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Политика , Александр Грушко , МИД , РИА Новости
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