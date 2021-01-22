Россия ответит на высылку дипломата из Албании

Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.

"Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа", — прокомментировал Грушко.

Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял, подчеркнул собеседник агентства.

Это первый случай высылки российского дипломата в новом году. В 2020-ом на такие шаги пошли в Болгарии, Нидерландах, Австрии, Словакии и Чехии, чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально.