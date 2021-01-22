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Москва

В зоне конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского морпеха 

Аргументы Недели 20 минут назад
Украинский морпех погиб от пули снайпера в Донбассе
Фото: globallookpress.com
В зоне конфликта на территории Донбасса от пули снайпера погиб украинский морской пехотинец. Соответствующую информацию распространила киевская сторона, сообщают отечественные интернет-СМИ.
Издание «Русская весна» пишет, что, согласно имеющимся сведениям, снайпер уничтожил морпеха накануне. Инцидент произошел в районе ответственности киевской группировки «Восток». Других подробностей случившегося не приводится.
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Как сообщалось ранее на текущей неделе, Юрий Грымчак, бывший представитель правительства Украины, допустил, что главу ДНР Дениса Пушилина ждет участь взорванного экс-руководителя республики Александра Захарченко.
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Армия , Денис Пушилин , Юрий Грымчак , Александр Захарченко , Правительство Украины
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