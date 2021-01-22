Украинский морпех погиб от пули снайпера в Донбассе

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В зоне конфликта на территории Донбасса от пули снайпера погиб украинский морской пехотинец. Соответствующую информацию распространила киевская сторона, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что, согласно имеющимся сведениям, снайпер уничтожил морпеха накануне. Инцидент произошел в районе ответственности киевской группировки «Восток». Других подробностей случившегося не приводится.