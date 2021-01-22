Американский самолёт создал угрозу в российском небе 

Росавиация проведёт расследование по факту авиационного инцидента. Ночью 15 января американский Boeing 777-300 ER, летевший из Мумбаи в Ньюарк, создал угрозу. Экипаж самолёта не отвечал в течение 23 минут диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Это происшествие могло спровоцировать мини-войну, заставить военные истребители подняться в воздух. Зайдя в зону ответственности Сыктывкара, экипаж не связался с обслуживанием воздушного движения. Пройдя Коми, борт United Airlines зашел уже в зону ответственности ФГУП «Аэронавигация Северо-Запада», а конкретно — архангельского отделения.

На запрос архангельских диспетчеров экипаж откликнулся. Однако объяснять причину невыхода на связь с Коми они не стали.