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Американский самолёт создал угрозу в российском небе 

Вести Подмосковья 25 минут назад
Американский самолёт создал угрозу в российском небе
Фото: Pixabay.com
Росавиация проведёт расследование по факту авиационного инцидента. Ночью 15 января американский Boeing 777-300 ER, летевший из Мумбаи в Ньюарк, создал угрозу. Экипаж самолёта не отвечал в течение 23 минут диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Это происшествие могло спровоцировать мини-войну, заставить военные истребители подняться в воздух. Зайдя в зону ответственности Сыктывкара, экипаж не связался с обслуживанием воздушного движения. Пройдя Коми, борт United Airlines зашел уже в зону ответственности ФГУП «Аэронавигация Северо-Запада», а конкретно — архангельского отделения.
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На запрос архангельских диспетчеров экипаж откликнулся. Однако объяснять причину невыхода на связь с Коми они не стали.
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Армия , Boeing , Росавиация , РИА ФАН , Индия , Мумбаи , Республика Коми , Сыктывкар
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