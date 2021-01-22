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Москва

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым 

РИА Новости 42 минуты назад
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым.

"Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", — сказал Кравчук в интервью телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос, не хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.

При этом Кравчук добавил, что не ждал бы от такой поездки "большого удовлетворения".

"Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", — считает экс-президент.

Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму
В марте 2014 года после госпереворота на Украине на полуострове и в Севастополе прошел референдум, на котором 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России. В итоге Крым стал российским регионом.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В мире , Видео , Леонид Кравчук , ООН
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