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В Башкирии предотвратили теракт 

РИА Новости 10 минут назад
В Башкирии предотвратили теракт
Фото: РИА Новости
ФСБ РФ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии, сообщает спецслужба в пятницу.

"Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в релизе.

У тайнике у молодого человека изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.
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Когда именно прошло задержание, не уточняется, но судя по тому, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.
"Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"*).
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Происшествия , ФСБ , Джебхат ан-Нусра , МВД
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