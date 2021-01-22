«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», — приводит слова Грин ТАСС.

Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.

Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.