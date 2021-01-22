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Москва

В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 10 минут назад
Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.

«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», — приводит слова Грин ТАСС.

Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.
Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.
В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Республиканская партия США , Совет Федерации , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Китай
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