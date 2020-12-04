Пока вы не уснули: Киев получил «оплеуху» от России 

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На границе России с Украиной произошел бой

Через российскую границу со стороны Украины попытались прорваться трое неизвестных с оружием.

«Роскосмос» нашел испортившего семь «Союзов» бракодела

Специалисты Роскосмоса обнаружили в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2" некачественные клапаны, произведенные одним из подрядчиков,

Киев получил «оплеуху» от России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Украины не сумели создать «политические условия, благоприятные для мирного разрешения» конфликта в Донбассе.

США отомстили Турции за российские С-400

Конгресс США согласовал антитурецкие санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Кремль обозначил "серьезное разногласие" с Турцией

Позиция Турции по Крыму — одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В России резко ответили на санкции США против «СП-2»

Nord Stream 2 / Paul Langrock

Умер Александр Михайлов

Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в пятницу на 70-м году.

ФСО потребовала от россиянки заменить им машину

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ добивается от автомобилистки Аризы Саидовой полной оплаты стоимости машины, пострадавшей в аварии по ее вине.

Пенсионерам озвучили «очень плохую новость»

Неприятной новостью для пенсионеров станет изменение в 2021 году правил выхода на заслуженный отдых. Кроме того индексация пенсий может оказать меньше, чем рассчитывали пожилые граждане.

В России подорожали самые нужные продукты

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14 процентов по сравнению с октябрем прошлого года.