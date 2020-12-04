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Москва

Пока вы не уснули: Киев получил «оплеуху» от России 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Киев получил «оплеуху» от России
Фото: РИА Новости
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На границе России с Украиной произошел бой

Через российскую границу со стороны Украины попытались прорваться трое неизвестных с оружием.
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«Роскосмос» нашел испортившего семь «Союзов» бракодела

Специалисты Роскосмоса обнаружили в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2" некачественные клапаны, произведенные одним из подрядчиков,
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Киев получил «оплеуху» от России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Украины не сумели создать «политические условия, благоприятные для мирного разрешения» конфликта в Донбассе.
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США отомстили Турции за российские С-400

Конгресс США согласовал антитурецкие санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Кремль обозначил "серьезное разногласие" с Турцией

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В России резко ответили на санкции США против «СП-2»

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Европейцам не выгодно останавливать строительство «Северного потока-2», заявил член Совета Федерации Иван Абрамов, комментируя новые санкции США против проекта газопровода.
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Умер Александр Михайлов

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Пенсионерам озвучили «очень плохую новость»

Неприятной новостью для пенсионеров станет изменение в 2021 году правил выхода на заслуженный отдых. Кроме того индексация пенсий может оказать меньше, чем рассчитывали пожилые граждане.
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В России подорожали самые нужные продукты

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14 процентов по сравнению с октябрем прошлого года.
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Комментарии 56
В мире , Иван Абрамов , Дмитрий Песков , Александр Михайлов , Анатолий Антонов , Министерство обороны , Роскосмос , Совет Федерации , Конгресс США , Федеральная служба охраны , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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