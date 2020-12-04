Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На границе России с Украиной произошел бой 

Мария Иванова 1 час назад
Через российскую границу со стороны Украины попытались прорваться трое неизвестных с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
В спецслужбе рассказали, что это произошло на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря. Три человека попытались незаконно перейти границу, а когда их попытались задержать — применили оружие.
Пограничники открыли ответный огонь. Один из нарушителей границ был убит в перестрелке, двое других скрылись на украинской территории.
Как сообщал «Рамблер», пограничники не раз пресекали нелегальные попытки попасть в Россию через границу в Крыму. Недавно 39-летний украинец пытался прорваться на полуостров в обход пунктов пропуска.
Пограничники заметили его на камерах видеонаблюдения: он вел себя осторожно и постоянно «залегал» на землю, но его все равно задержали.
Украинец рассказал сотрудникам ФСБ, что пытался попасть в Крым в поисках «лучшей жизни», на заработки, документов у него при себе не было. Против него возбудили уголовное дело.
Комментарии 380
Происшествия , Видео , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
00:11
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение