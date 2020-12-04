На границе России с Украиной произошел бой 

Через российскую границу со стороны Украины попытались прорваться трое неизвестных с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что это произошло на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря. Три человека попытались незаконно перейти границу, а когда их попытались задержать — применили оружие.

Пограничники открыли ответный огонь. Один из нарушителей границ был убит в перестрелке, двое других скрылись на украинской территории.

Как сообщал «Рамблер», пограничники не раз пресекали нелегальные попытки попасть в Россию через границу в Крыму. Недавно 39-летний украинец пытался прорваться на полуостров в обход пунктов пропуска.

Пограничники заметили его на камерах видеонаблюдения: он вел себя осторожно и постоянно «залегал» на землю, но его все равно задержали.

Украинец рассказал сотрудникам ФСБ, что пытался попасть в Крым в поисках «лучшей жизни», на заработки, документов у него при себе не было. Против него возбудили уголовное дело.