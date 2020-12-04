США отомстили Турции за российские С-400 

Конгресс США согласовал антитурецкие санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов «С-400», сообщает РИА Новости. В комплексе ограничений, одобренных конгрессменами, также есть меры, направленные против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Антитурецкие санкции затрагивают конкретных чиновников, которые принимали решение и участвовали в закупе российских «зениток». Ограничения прописаны в проекте военного бюджета на 2021 год. В нем также содержатся антироссийские санкции, затрагивающие текущее строительство газопровода «Северный поток-2». Речь идет о запрете страховым и сертификационным компаниям участвовать в реализации масштабного проекта.
Как сообщал «Рамблер», анонсированные санкции уже отпугнули от сотрудничества с россиянами норвежскую сертифицирующую компанию Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). В случае отказа организаций страховать российские суда возникнет вероятность того, что корабли не смогут зайти ни в один европейский порт без соответствующей «страховки». Также санкции касаются компаний, которые занимаются модернизацией судов, участвующих в строительстве. Например, в документе указаны организации, занимающиеся установкой сварочного оборудования.
Одобрение санкционного списка Конгрессом США предпоследняя стадия перед их вступлением в силу. Окончательное решение должен принять президент страны. Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин отмечал, что ранее Дональд Трамп на посту главы государства тормозил введение антироссийских санкций. Джо Байден на посту руководителя страны на конфронтацию с конгрессменами не пойдет и скорее всего примет положительное решение, резюмировал эксперт.