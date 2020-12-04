США отомстили Турции за российские С-400 

Конгресс США согласовал антитурецкие санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов «С-400», сообщает РИА Новости. В комплексе ограничений, одобренных конгрессменами, также есть меры, направленные против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Антитурецкие санкции затрагивают конкретных чиновников, которые принимали решение и участвовали в закупе российских «зениток». Ограничения прописаны в проекте военного бюджета на 2021 год. В нем также содержатся антироссийские санкции, затрагивающие текущее строительство газопровода «Северный поток-2». Речь идет о запрете страховым и сертификационным компаниям участвовать в реализации масштабного проекта.

Как сообщал «Рамблер», анонсированные санкции уже отпугнули от сотрудничества с россиянами норвежскую сертифицирующую компанию Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). В случае отказа организаций страховать российские суда возникнет вероятность того, что корабли не смогут зайти ни в один европейский порт без соответствующей «страховки». Также санкции касаются компаний, которые занимаются модернизацией судов, участвующих в строительстве. Например, в документе указаны организации, занимающиеся установкой сварочного оборудования.