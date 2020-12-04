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Москва

В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму 

РИА Новости 1 час назад
Кремль обозначил «серьезное разногласие» с Турцией
Фото: РИА Новости
Позиция Турции по Крыму — одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", — сказал Песков.

"Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", — добавил он.

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Политика , Дмитрий Песков
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