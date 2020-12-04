Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Умер сенатор Александр Михайлов 

ТАСС 15 минут назад
Умер Александр Михайлов
Фото: ТАСС
Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в пятницу на 70-м году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Александр Михайлов скончался сегодня", — сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, в пятницу Михайлов вел прием в Курском отделении партии "Единая Россия". После приема у сенатора возникли проблемы с сердцем.
Александр Михайлов возглавлял Курскую область в 2000-2018 годах.
В ноябре 2018 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области. Входил в комитет по обороне и безопасности.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
ТАСС: последние новости
Путин: в ближайшие 10 лет нужно провести цифровую трансформацию всей России Путин: в ближайшие 10 лет нужно провести цифровую трансформацию всей России Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с коронавирусом Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с коронавирусом
Политика , Александр Михайлов , Единая Россия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Курск , Курская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение