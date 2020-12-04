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Источник: Роскосмос предотвратил возможные аварии семи ракет «Союз-2» 

РИА Новости и ещё 3 21 минуту назад
«Роскосмос» нашел испортившего семь «Союзов» бракодела
Фото: Минобороны России
Специалисты Роскосмоса обнаружили в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2" некачественные клапаны, произведенные одним из подрядчиков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Проверку решили провести после того, как был найден бракованный клапан в ракете "Союз-СТ" на космодроме Куру. Бракованную деталь заменили и ракета 2 декабря успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.
Параллельно была проведена проверка всех хранящихся и готовящихся к пуску блоков первых ступеней ракет "Союз-2" на различных космодромах. После выявления брака некондиционные детали заменили. В том числе, была произведена замена на ракете "Союз-2", запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками "Гонец".
Собеседник агентства отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации. В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно, подчеркнул он.
По итогам проведенной специалистами Роскосмоса проверки была определена конкретная партия, заводская смена и конкретный мастер, допустивший брак при производстве клапанов в 2016 году. Деталь производится самарским предприятием "ОДК-Кузнецов", которое входит в Ростех, уточнил источник.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты "Союз-СТ" к пуску с космодрома Куру. Позднее эту информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что если бы этого не случилось, произошла бы авария.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Ростех , Роскосмос , РИА Новости , Архангельская Область , Плесецк
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