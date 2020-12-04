Киев получил «оплеуху» от России 

Посол России
в США Анатолий Антонов
заявил, что власти Украины
не сумели создать «политические условия, благоприятные для мирного разрешения» конфликта в Донбассе. Его слова приводятся
в аккаунте посольства в Facebook.
«Рамблер» писал, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в «нормандском формате», в которой приняли участие лидеры России, Украины, Франции
и Германии
. В столице Франции были достигнуты договоренности: открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, обменяться удерживаемыми лицами, согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить формулу Штайнмайера в законодательстве Украины и развести силы еще на трех участках линии соприкосновения.
По словам российского посла в США, принятые на саммите в Париже решения до сих пор не реализованы, и «украинские власти несут за это ответственность».
«Например, Киев избегает обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса с Донецком и Луганском. Более того, «формула Штайнмайера» по-прежнему не закреплена в украинском законодательства («формула» предусматривает, что закон «об особом статусе» Донбасса вступает в силу в день проведения местных выборов там)», — отметил он.
Анатолий Антонов также напомнил, что Украиной саботируется обсуждение новых участков разведения сил на линии соприкосновения, не согласованы зоны разминирования и до сих пор не открыты новые пункты пропуска возле н.п. Счастье и Золотое.
«Ясно уже сейчас: команда В. А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих», — отметил он.
Посол также назвал провокацией принятие Верховной радой
резолюции, назначившей местные выборы на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Антонов назвал «необоснованной» попытку Украины назначить новую встречу в «нормандском формате» и призвал Киев «избегать попыток переиначить порядок выполнения положений» Минских соглашений.
«Что же касается наших американских коллег, которые скорее поддерживают украинский взгляд на «Минск», то нельзя забывать: соглашения стали частью международного права после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2202. США участвовали в обсуждении и проголосовали «за», — подчеркнул дипломат.
Ранее украинские власти составили «План совместных шагов», который, по их мнению, должен прийти на замену Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В новом документе указано, что в Донбассе не обязательно проводить выборы, чтобы установить контроль Украины над границей. При этом сам процесс голосования в «плане» не проигнорирован: составители указали последовательность действий, которые позволят провести выборы уже 31 марта 2021 года.
«План» должен быть представлен на встрече лидеров «нормандской четверки», которая предположительно состоится до конца текущего года. Президенту России Владимиру Путину
, который до сих пор не соглашается на переговоры с украинцами из-за невыполнения ими требований по Минскому соглашению, на этот раз не удастся избежать диалога, уверяет глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
.
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