Киев получил «оплеуху» от России 

«Рамблер» писал, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в «нормандском формате», в которой приняли участие лидеры России, Украины, Франции Германии . В столице Франции были достигнуты договоренности: открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, обменяться удерживаемыми лицами, согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить формулу Штайнмайера в законодательстве Украины и развести силы еще на трех участках линии соприкосновения.

По словам российского посла в США, принятые на саммите в Париже решения до сих пор не реализованы, и «украинские власти несут за это ответственность».

«Например, Киев избегает обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса с Донецком и Луганском. Более того, «формула Штайнмайера» по-прежнему не закреплена в украинском законодательства («формула» предусматривает, что закон «об особом статусе» Донбасса вступает в силу в день проведения местных выборов там)», — отметил он.

Анатолий Антонов также напомнил, что Украиной саботируется обсуждение новых участков разведения сил на линии соприкосновения, не согласованы зоны разминирования и до сих пор не открыты новые пункты пропуска возле н.п. Счастье и Золотое.

«Ясно уже сейчас: команда В. А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих», — отметил он.

Посол также назвал провокацией принятие Верховной радой резолюции, назначившей местные выборы на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Антонов назвал «необоснованной» попытку Украины назначить новую встречу в «нормандском формате» и призвал Киев «избегать попыток переиначить порядок выполнения положений» Минских соглашений.

«Что же касается наших американских коллег, которые скорее поддерживают украинский взгляд на «Минск», то нельзя забывать: соглашения стали частью международного права после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2202. США участвовали в обсуждении и проголосовали «за», — подчеркнул дипломат.

Ранее украинские власти составили «План совместных шагов», который, по их мнению, должен прийти на замену Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В новом документе указано, что в Донбассе не обязательно проводить выборы, чтобы установить контроль Украины над границей. При этом сам процесс голосования в «плане» не проигнорирован: составители указали последовательность действий, которые позволят провести выборы уже 31 марта 2021 года.