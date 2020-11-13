Пока вы не уснули: пророчество о Карабахе сбывается

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Упреки в сторону России в предательстве из-за позиции по Нагорному Карабаху абсолютно несостоятельны, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в пятницу, 13 ноября.

По его словам, Москва не забывала о своих обязанностях по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ).

Берлин считает санкции Москвы в ответ на ограничения по делу блогера Алексея Навального неоправданными, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт

«У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о санкциях против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», – сказал Зайберт, передает ТАСС.

Украина будет поставлять в США образцы военного оборудования, схожего с российским, чтобы американцы могли изучить его и тщательнее подготовиться к возможной войне с Россией, сообщает «Царьград» со ссылкой на китайское издание Sohu. В первую очередь речь идет о радарах.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам будут обсуждать в правительстве РФ . Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос находится в ведении правительства и будет прорабатываться и обсуждаться», — заявил Песков журналистам.

До сих пор Россия видела только одного врага — США. Теперь, после окончания карабахского конфликта, ей придется иметь дело с серией врагов. И это новая геополитическая ситуация вокруг России. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве, утверждает автор украинского издания, придерживающийся принципа «о России либо плохо, либо ничего».

Россия не собирается «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН , предлагая вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил постпред Москвы в ООН Василий Небензя , передает РИА Новости.

«Здесь тоже [будет] добровольная вакцинация. Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — уточнил дипломат.

Россиянам не стоит вкладываться в доллар – заработать на курсовой разнице не получится. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Калугин изданию «Ура.ру».

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», - предположил аналитик.

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков предупреждал Армению, что Азербайджан «заберет у нее все», если Ереван не отдаст часть Нагорного Карабаха. Об этом рассказал Telegram-канал «Майор и генерал».

По данным канала, во время «больших армянских побед в Карабахе» Примаков посоветовал экс-президенту Армении Левону Тер-Петросяну отказаться от части территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение отправить оппозиционера Алексея Навального в Германию приняли врачи, а Владимир Путин лишь поручил содействовать этому. Об этом сообщает ТАСС.

Отравление Навального Песков назвал «более чем сомнительным» поводом для введения санкций против России. Сомнительным он счел и санкционный список российских чиновников.

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе не завершен с принятием трехстороннего соглашения. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Это не Минский процесс, это трехсторонний документ, перемирие. Нужно сделать все возможное для возвращения в Минский процесс, вместе с сопредседателями из России, США и Франции», — заявил Саркисян.

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