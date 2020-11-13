Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН 

«Здесь тоже [будет] добровольная вакцинация. Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — уточнил дипломат. Небензя отметил высокий интерес в ООН к российской вакцине после соответствующего предложения главы государства на Генассамблее. При этом постпред отметил, что ее передадут в международную организацию только после проведения всех необходимых испытаний.