Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН 

Lenta.ru 36 минут назад
Россия не собирается «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН, предлагая вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил постпред Москвы в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Здесь тоже [будет] добровольная вакцинация. Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — уточнил дипломат. Небензя отметил высокий интерес в ООН к российской вакцине после соответствующего предложения главы государства на Генассамблее. При этом постпред отметил, что ее передадут в международную организацию только после проведения всех необходимых испытаний.

В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. «Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал российский глава.
Российская вакцина разошлась по миру
В России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.
Последние новости
Мэра Томска задержали Мэра Томска задержали Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24 В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24
Комментарии 63
Политика , Видео , Василий Небензя , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
03:54
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Политика
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение