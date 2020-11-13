Армения объявила конфликт в Карабахе незавершенным

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе не завершен с принятием трехстороннего соглашения. Об этом сообщает « Sputnik Армения».

«Это не Минский процесс, это трехсторонний документ, перемирие. Нужно сделать все возможное для возвращения в Минский процесс, вместе с сопредседателями из России, США и Франции», — заявил Саркисян.

По словам президента, необходимо вернуться к переговорам о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Саркисян подчеркнул, что для успеха в переговорах необходимо иметь «сильную Армению и Арцах, а также сильный народ» и отметил важность перевооружения армии.

12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о том, что конфликт в регионе не урегулирован окончательно, и назвал международное признание НКР «абсолютным приоритетом».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.