Кремль ответил на упреки в предательстве Армении

Упреки в сторону России в предательстве из-за позиции по Нагорному Карабаху абсолютно несостоятельны, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в пятницу, 13 ноября.

По его словам, Москва не забывала о своих обязанностях по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ).

Песков отметил, что Минская группа предлагала формулы урегулирования в Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать боевых действий.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва дорожит дружбой и с Армений, и с Азербайджаном. Он назвал РФ беспристрастным посредником в ситуации территориального конфликта.