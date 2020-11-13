Кремль ответил на упреки в предательстве Армении

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва дорожит дружбой и с Армений, и с Азербайджаном. Он назвал РФ беспристрастным посредником в ситуации территориального конфликта.
10 ноября главы России, Армении и Азербайджана договорились о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Кроме того, согласно соглашению сторон, до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. За Арменией остается коридор для связи с Карабахом.