До сих пор Россия видела только одного врага — США . Теперь, после окончания карабахского конфликта, ей придется иметь дело с серией врагов. И это новая геополитическая ситуация вокруг России. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве, утверждает автор украинского издания, придерживающийся принципа «о России либо плохо, либо ничего».

Кремль высокомерно предлагает всем государствам, которые входят в зону давления и влияния России, демонстративно выучить, раз и навсегда, «карабахский урок Кремля» — не сопротивляться России и дружить только с ней. Как-то незаметно для себя Кремль перешел от стратегии мягкой силы и экономической зависимости к стратегии отрытого шантажа как главному орудию внешней политики с государствами бывшего СНГ.

Суть этой стратегии — создание непреодолимых без России территориальных конфликтов для государств, окружающих Россию, которые бесконечно ослабляют эти страны и делают их зависимыми от политики Кремля. На Украине — это Донбасс и Крым , в Грузии Абхазия , в Молдавии — Приднестровье, в Армении Азербайджане — это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди — Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Там Кремлю будет еще проще создать региональные конфликты. А учитывая неэффективность международных органов, регулирующие такие конфликты типа СБ ООН , то у России есть все шансы окружить себя цепью непокорных, но принципиально ослабленных государств — это и будет зона внешней безопасности России.

Но тут Кремль столкнется с двумя проблемами. Во-первых, методом гибридных войн и созданием высокой напряженности в зоне конфликтов будут пользоваться и более сильные, чем Россия страны, прежде всего США и Китай. Во-вторых, проблема Кремля в том, что эти государства, попавшие в зону геополитического шантажа Кремля, вечно будут искать себе союзника, которые будет, либо сильнее России — это США или Китай, либо не будет бояться гнева Кремля — это Великобритания, Турция и Иран.

Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и на Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве — от Ливии, Сирии и Кавказа до Туркменистана.

Турция тоже преподнесла всему миру свой, «тюркский урок». На самом деле, самый главный урок карабахской трагедии — это успешное осуществление Турцией мощного проекта продвижения «тюркского мира» на Восток. Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия в своем проекте расширения «русского мира» надолго застряла в войне с Украиной, а другие страны — Молдавия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан, каждый по-своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля.

США и Китаю остается только терпеливо ждать, когда острейший экономический и внутриполитический кризис в России, ослабит эту железную хватку, как это было уже в 90-х годах прошлого века.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр»