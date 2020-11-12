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Пока вы в маске: Собянин поставил точку в вопросе закрытия кафе 

Сергей Василенок 28 минут назад

Жителей Минска обязали носить маски

В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
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В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех учебных заведениях одновременно.
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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Онищенко разнес дистанционку

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко раскритиковал возможный всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.
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Собянин решил судьбу новогодних мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что массовые новогодние мероприятия в столице отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии, заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.
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Собянин поставил точку в вопросе закрытия кафе и ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил закрытие московских кафе и ресторанов в дневное время, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Комментарии 2
В мире , Видео , Алексей Немерюк , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Госдума , Правительство Москвы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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