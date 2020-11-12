Пока вы в маске: Собянин поставил точку в вопросе закрытия кафе 

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В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех учебных заведениях одновременно.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко раскритиковал возможный всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что массовые новогодние мероприятия в столице отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии, заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк , возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил закрытие московских кафе и ресторанов в дневное время, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».