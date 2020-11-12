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Собянин поставил точку в вопросе закрытия кафе и ресторанов 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Собянин поставил точку в вопросе закрытия кафе и ресторанов
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин исключил закрытие московских кафе и ресторанов в дневное время, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». По мнению градоначальника, жесткие ограничительные меры нанесут сфере общественного питания непоправимый ущерб.
Пару дней назад столичный мэр заявил, что введение жестких локдаунов в европейских странах не помогает местным властям справиться с распространением коронавируса. Заявление Собянина прозвучало на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Он отметил, что в России осенняя эпидемия развернулась не так широко, как, например, в Европе, США или других частях планеты. При этом все усилия правительств разных государств, по его словам, не могут обуздать распространение инфекции с помощью жестких локдаунов. При этом мэр Москвы выразил мнение, что в скором времени напряженность, связанная с коронавирусом, начнет спадать.
По его мнению, пик эпидемии будет пройден через несколько месяцев. Собянин предположил, что вторая волна эпидемии скорее всего затронет весну будущего года, но эта «история будет последняя из критических».
При этом на прошлой неделе московский мэр ужесточил ограничительные меры в российской столице. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве будут закрыты ночные клубы.
Собянин отметил, что число заболевших COVID-19 существенно выросло, а недавно был зафиксирован антирекорд за весь период пандемии — 6897 человек. Он также добавил, что растет также и число заболевших ОРВИ. Система здравоохранения уже работает на пределе, и, чтобы снизить уровень заболеваемости, с 13 ноября до 15 января вводится ряд дополнительных ограничений, пояснил мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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