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В московских школах отменили ноябрьские каникулы 

Мослента и ещё 25 1 час назад
В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы
Фото: РИА Новости
В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех учебных заведениях одновременно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что следующие каникулы в московских школах будут зимой.
С 19 октября, после двухнедельного отдыха, ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов перешли на дистанционный формат до 22 ноября. Решение о возможном продлении такого порядка обучения пока не принято.
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Общество , Новости Москвы
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