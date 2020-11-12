Жителей Минска обязали носить маски 

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Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Жителей обязали носить маски на рабочих местах, при посещении всех без исключения объектов белорусской столицы, а также в общественном транспорте, включая маршрутки, метро и такси.

С 12 ноября в городе усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19.

Ранее масочный режим был введен в ряде других регионов Белоруссии, в том числе Могилеве и Гомельской области.

По последним данным, с начала пандемии в стране было выявлено более 109 тысяч случаев коронавируса, скончались 1022 пациента.