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Жителей Минска обязали носить маски 

Lenta.ru 1 час назад
Жителей Минска обязали носить маски
Фото: РИА Новости
В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
Жителей обязали носить маски на рабочих местах, при посещении всех без исключения объектов белорусской столицы, а также в общественном транспорте, включая маршрутки, метро и такси.
С 12 ноября в городе усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19.
Ранее масочный режим был введен в ряде других регионов Белоруссии, в том числе Могилеве и Гомельской области.
По последним данным, с начала пандемии в стране было выявлено более 109 тысяч случаев коронавируса, скончались 1022 пациента.
В Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения. Президент Александр Лукашенко объяснял это решение экономическими причинами. Глава государства называл ситуацию вокруг пандемии психозом и предлагал лечить коронавирус баней, водкой, сливочным маслом и работой на тракторе.
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Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , Минск , Могилев
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