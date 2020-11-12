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Собянин решил судьбу новогодних мероприятий в Москве 

Павел Тиунов 1 час назад
Собянин решил судьбу новогодних мероприятий в Москве
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что массовые новогодние мероприятия в столице отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Градоначальник напомнил, что свободное гуляния по московским улицам в новогоднюю ночь ограничения не касаются.
Заявление Собянина прозвучало в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на празднование нового 2021 года столичные власти приняли решение отказаться от масштабных уличных фестивалей и ярмарок в Москве. Ситуация с коронавирусом в столице, по его словам, остается напряженной.

«Но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает», — добавил Собянин.

Два дня назад, как сообщал «Рамблер», журналисты РБК, ссылаясь на источники в столичном правительстве, заявили, что в этом году можно не ждать в столице рождественских базаров и фестивалей, ставших для Москвы традиционными. Например, в прошлом году, в столице на протяжении месяца проходил фестиваль «Путешествие в Рождество». Он разместился на 40 площадках. Главные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях. По завершению фестиваля в январе 2020 года столичные власти отчитались, что он стал самым массовым по количеству посетителей: праздничные мероприятия посетили более 26 миллионов жителей и гостей Москвы.
Отмена организованных новогодних гуляний произошла на фоне других ограничений. Так, на прошлой неделе в Москве были закрыты ночные клубы, студенты вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, а максимальное число зрителей в кинотеатрах ограничено.
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Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РБК
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