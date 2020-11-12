Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Время работы магазинов в Москве ограничивать не будут 

ТАСС 2 часа назад
Власти Москвы высказались о режиме работы магазинов
Фото: РИА Новости
Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии, заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Продовольственные круглосуточные или ночные магазины в Москве продолжают работать после 23:00. Ограничивать время их работы не планируется", — сказал собеседник агентства.

С 13 ноября кафе, бары и ночные клубы в столице не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, исключением станет только работа на доставку. Эта мера принята, чтобы приостановить распространение коронавируса, и будет действовать до 15 января 2021 года включительно.
Видео дня. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно сыграли свадьбу
ТАСС: последние новости
В Москве запустили новую версию приложения "Электронный дом" В Москве запустили новую версию приложения "Электронный дом" В Москве будут хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах со стеклянными крышками В Москве будут хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах со стеклянными крышками В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей убийства 8 младенцев медсестрой
01:58
Появилось видео подробностей убийства 8 младенцев медсестрой
Происшествия В мире
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
00:31
Экзекуция школьницы и ее матери над мальчиком попала на видео
Происшествия Общество
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
00:57
Обрушившийся на Филиппины мощный тайфун попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
01:06
Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол»
Армия Оружие
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
00:08
Появилось видео снятого пилотом небесного феномена
Общество
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
00:10
Опубликовано видео последствий жуткой аварии в Краснодаре
Происшествия
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
01:37
Появилось видео спецоперации ФСБ по ликвидации нарколаборатории
Происшествия Криминал
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
00:51
Переброска вертолетов для миротворцев РФ в Карабах попала на видео
Армия В мире
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
01:06
Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео
Армия В мире
Оползень обрушился на группу крестьян
00:22
Оползень обрушился на группу крестьян
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение