Власти Москвы высказались о режиме работы магазинов

Власти Москвы не планируют ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии, заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк , возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Продовольственные круглосуточные или ночные магазины в Москве продолжают работать после 23:00. Ограничивать время их работы не планируется", — сказал собеседник агентства.

С 13 ноября кафе, бары и ночные клубы в столице не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, исключением станет только работа на доставку. Эта мера принята, чтобы приостановить распространение коронавируса, и будет действовать до 15 января 2021 года включительно.