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«Хватит экспериментировать»: Онищенко разнес дистанционку 

Павел Тиунов 36 минут назад
Онищенко разнес дистанционку
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко раскритиковал возможный всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.
По его словам, в разных регионах страны эпидемия протекает по-разному, поэтому в каждом нужны индивидуальные решения, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Министерство просвещения РФ подготовило рекомендации по переводу российских школ на удаленный режим обучения. Указания касаются образовательных учреждений, в которых наблюдается рост числа заражений коронавирусной инфекцией.
Онищенко заявил, что подходить к переводу школ на «удаленку» нужно взвешенно, исходя из эпидемической ситуации в конкретном регионе. По его словам, «методика закрытия всех субъектов РФ» недопустима, поскольку она «расслабляет людей» и «наносит огромный ущерб экономике».

«Хватит уже экспериментировать над психикой населения», — заявил депутат.

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Ранее, как сообщал «Рамблер», Геннадий Онищенко заявил, что жесткие карантинные меры как весной не актуальны во время второй волны пандемии в стране. Он подчеркнул, что закрыть страну на два месяца и «ничего не делать», что было оправдано в марте, сегодня уже нельзя. При этом медик подчеркнул, что у врачей есть полное осознание, как бороться с инфекцией и ее последствиями, у граждан — доступ к всевозможным средствам защиты. Экс-главный санитарный врач добавил, что меры для борьбы с эпидемией необходимо принимать в соответствии с эпидемической ситуацией. В этой связи он подчеркнул, что российские власти логично наделили регионы правом принимать решения самостоятельно.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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