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Судьба Белоруссии. Главное

Пока вы не уснули: россияне стали жертвой девальвации 

Сергей Василенок 48 минут назад
Пока вы не уснули: россияне стали жертвой девальвации
Фото: ТАСС
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Украина закрывает границу

Украина планирует закрыть въезд для граждан других стран почти до конца сентября. Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По его словам, вопрос о закрытии границ будет рассмотрен 26 августа. Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, а также членов экипажей самолетов и членов гуманитарных миссий.
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В Москве произошел потоп: пострадала Третьяковка

В среду, 26 августа, из-за сильных ливней в Москве у метро «Третьяковская» разлилось целое «озеро» и оказалась подтоплена Третьяковская галерея на Крымском валу. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
По данным канала, также затоплены дороги в районе Большой Татарской улицы.
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Кремль ответил на заявления Тихановской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценку происходящему в Белоруссии, дабы не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков ответил на просьбу журналистов охарактеризовать ситуацию в Белоруссии и прокомментировать слова экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской о «мирной революции».
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Стало известно, кому доверяет Лукашенко

«Московский комсомолец» пишет, что с начала политического кризиса в Белоруссии Александр Лукашенко вел себя «своеобразно» — задержал и обвинил в подготовке провокаций россиян, допустил избиения людей силовиками, появился с автоматом на видео. Политолог Андрей Суздальцев рассказал, кто мог дать президенту вредные советы.
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Взрыв в доме в Москве оказался не связан с газом

В Мосгазе отреагировали на взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Кубинка на западе Москвы. Там считают, что причиной случившегося не могло стать газовое оборудование, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
Представитель Мосгаза уточнил, что после появления информации о хлопке на место прибыла аварийно-спасательная бригада газовщиков. Они проверили состояние всех газовых приборов, которые оказались герметичны. Нарушений в их работе не выявлено.
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"Девальвацию запустили": россияне стали жертвой

Экономист Яков Миркин заявил, что девальвацию рубля в России запустили намеренно, чтобы слабая валюта помогла сократить дефицит бюджета. Об этом сообщает «Царьград».
По расчетам Миркина, девальвация принесет бюджету два триллиона 200 миллиардов рублей. Экономист считает, что без искусственного ослабления рубля в 2020 году обойтись нельзя, так как дефицит бюджета составляет 1,5 триллиона.
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Подполковник МВД оказался криминальным авторитетом

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.
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Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы

Трудновыполнимые требования Роспотребнадзора в отношении вернувшихся из Турции туристов могут обернуться для них штрафами в десятки тысяч рублей. Об этом заявила представительница турбизнеса Ирина Кушнарева.
Роспотребнадзор разъяснил для прибывающих из Турции регламент сдачи теста на коронавирус. Согласно требованию ведомства, на прохождение лабораторных исследований и предоставления результатов порталу Госуслуг туристу дается 72 часа. Данные требования трудновыполнимы и грозят возвращающимся с отдыха штрафами в десятки тысяч рублей, заявила Кушнарева.
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Вторая волна пандемии: Минздрав сделал заявление

Главный инфекционист Минздрава, доктор наук Владимир Чуланов рассказал, что осенью заболеваемость коронавирусом немного вырастет, но масштабной второй волны не будет. Об этом сообщает 59.ru.
Чуланов объяснил, что случаев коронавируса станет больше на фоне появления в обществе других острых респираторных вирусных инфекций.
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РФ рассекретила самый большой ядерный взрыв в истории

Россия опубликовала кадры, демонстрирующие самый большой ядерный взрыв в мире. 40-минутный видеоролик рассекретил «Росатом» в честь 75-летия российской ядерной промышленности.
Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220 или просто «Царь-бомба». Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, и была также гораздо более разрушительной, чем самая большая водородная бомба, которую когда-либо взрывали Соединённые Штаты.
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Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
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В мире , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Владимир Чуланов , Яков Миркин , Александр Лукашенко , Ирина Кушнарева , Андрей Суздальцев , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , МВД , Росатом , РИА Новости , АГН "Москва" , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Reuters
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