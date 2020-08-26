В Мосгазе отреагировали на взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Кубинка на западе Москвы . Там считают, что причиной случившегося не могло стать газовое оборудование, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

Представитель Мосгаза уточнил, что после появления информации о хлопке на место прибыла аварийно-спасательная бригада газовщиков. Они проверили состояние всех газовых приборов, которые оказались герметичны. Нарушений в их работе не выявлено.

«Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что плановое техобслуживание дома проводилось в середине июля. Тогда в ходе проверки все было исправным.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар могли произойти из-за неисправной газовой колонки в квартире на третьем этаже, где проживала пара с детьми. По словам местных жителей, семья была родом из Киргизии и снимала жилье.