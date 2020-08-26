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В Мосгазе отреагировали на взрыв в жилом доме в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
В Мосгазе отреагировали на взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Кубинка на западе Москвы. Там считают, что причиной случившегося не могло стать газовое оборудование, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
Представитель Мосгаза уточнил, что после появления информации о хлопке на место прибыла аварийно-спасательная бригада газовщиков. Они проверили состояние всех газовых приборов, которые оказались герметичны. Нарушений в их работе не выявлено.

«Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что плановое техобслуживание дома проводилось в середине июля. Тогда в ходе проверки все было исправным.
Выводили детей по лестнице: подробности взрыва в Москве
Ранее сообщалось, что взрыв и пожар могли произойти из-за неисправной газовой колонки в квартире на третьем этаже, где проживала пара с детьми. По словам местных жителей, семья была родом из Киргизии и снимала жилье.
В результате происшествия пострадали пятеро. Произошло частичное обрушение здания, огонь охватил квартиры на трех этажах. Пожар был ликвидирован, Следственный комитет начал проверку.
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Происшествия , Видео , СКР , АГН "Москва" , Кубинка , Москва
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