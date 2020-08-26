Украина закрывает границу

Украина планирует закрыть въезд для граждан других стран почти до конца сентября. Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По его словам, вопрос о закрытии границ будет рассмотрен 26 августа. Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, а также членов экипажей самолетов и членов гуманитарных миссий.
«Украинская правда» уточняет, что мера будет действовать до 28 сентября.
Решение о закрытии границ связано с растущей заболеваемостью коронавирусом.
«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — объяснил Шмыгаль.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе на Украине выявили рекордное число зараженных коронавирусом — суточный прирост впервые превысил две тысячи человек.