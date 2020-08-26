Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценку происходящему в Белоруссии , дабы не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков ответил на просьбу журналистов охарактеризовать ситуацию в Белоруссии и прокомментировать слова экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской о «мирной революции».

«Давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сказал Песков.

Как сообщал «Рамблер», ранее Песков заявил, что в Кремле видят «косвенные и прямые» признаки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.