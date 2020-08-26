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Судьба Белоруссии. Главное

Кремль ответил Тихановской 

Мария Иванова 16 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценку происходящему в Белоруссии, дабы не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.
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Так Песков ответил на просьбу журналистов охарактеризовать ситуацию в Белоруссии и прокомментировать слова экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской о «мирной революции».

«Давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сказал Песков.

Как сообщал «Рамблер», ранее Песков заявил, что в Кремле видят «косвенные и прямые» признаки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
По его словам, российские власти считают это неприемлемым и призывают всех дать белорусам возможность самим урегулировать свои проблемы.
Политика , Видео , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , МВД
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