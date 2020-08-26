Россия опубликовала кадры, демонстрирующие самый большой ядерный взрыв в мире. 40-минутный видеоролик рассекретил «Росатом» в честь 75-летия российской ядерной промышленности.

Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220 или просто «Царь-бомба». Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, и была также гораздо более разрушительной, чем самая большая водородная бомба, которую когда-либо взрывали Соединённые Штаты

Разрушительное устройство было почти 8 метров в длину, диаметр составлял более двух метров. Для транспортировки 27-тонной бомбы у бомбардировщика Ту-95В пришлось убрать некоторые топливные баки.

Водородная бомба с 50 мегатоннами была взорвана 30 октября 1961 года на острове Северный, расположенном в Северном Ледовитом океане. Взрыв был настолько мощный, что в его результате образовался огненный шар диаметром 8 километров, который было видно на расстоянии до тысячи километров.

В момент взрыва бомбардировщик находился на расстоянии 120 километров от его эпицентра. Несмотря на это, он был поражён ударной волной так, что с трудом смог посадить машину.

Это тоже была не единственная мощная детонация, осуществленная Россией в те годы. В начале 1960-х годов Советский Союз провёл ещё несколько испытаний с мощностью от 20 до 24 мегатонн, отмечает LADbible.

Последний подземный ядерный взрыв в США произошёл на полигоне Невада 23 сентября 1992 года. Последнее ядерное испытание в СССР было проведено 24 октября 1990 года. Почти 30 лет в России действует мораторий на ядерные испытания.