Потоп в Москве: Третьяковку эвакуируют

В среду, 26 августа, из-за сильных ливней в Москве у метро «Третьяковская» разлилось целое «озеро» и оказалась подтоплена Третьяковская галерея на Крымском валу. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
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По данным канала, также затоплены дороги в районе Большой Татарской улицы.
Видео потопа на Большой Татарской опубликовал Twitter-аккаунт «Дикая Москва».
Также «Московские новости» опубликовали видео с «гейзером», бьющим у торгового центра «Орджоникидзе».
Канал отмечает, что вода в Третьяковке появилась из-за протекшей крыши, в здании происходит эвакуация выставочных экспонатов.
Пользователи Twitter также рассказали о затопленном Погорельском переулке и Пятницкой улице и опубликовали фото.
Погорельский переулок — всё… @DGKH_mos_ru @MosSobyanin на Пятницкой в конце тоже потоп… pic.twitter.com/7NYlwFfZgQ— Артём Лукашевский (@alukashevsky) August 26, 2020
В Мосводостоке сообщили, что направили в районы подтоплений бригады.
Как сообщал «Рамблер», синоптики обещали 26 июня похолодание и кратковременные ливни. В центре «Фобос» прогнозировали, что дожди прекратятся после 18:00.