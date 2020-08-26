Потоп в Москве: Третьяковку эвакуируют

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В среду, 26 августа, из-за сильных ливней в Москве у метро «Третьяковская» разлилось целое «озеро» и оказалась подтоплена Третьяковская галерея на Крымском валу. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

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По данным канала, также затоплены дороги в районе Большой Татарской улицы.

Видео потопа на Большой Татарской опубликовал Twitter-аккаунт «Дикая Москва».

Также «Московские новости» опубликовали видео с «гейзером», бьющим у торгового центра «Орджоникидзе».

Канал отмечает , что вода в Третьяковке появилась из-за протекшей крыши, в здании происходит эвакуация выставочных экспонатов.

Погорельский переулок — всё… @DGKH_mos_ru @MosSobyanin на Пятницкой в конце тоже потоп… pic.twitter.com/7NYlwFfZgQ— Артём Лукашевский (@alukashevsky) August 26, 2020 Пользователи Twitter также рассказали о затопленном Погорельском переулке и Пятницкой улице и опубликовали фото.

В Мосводостоке сообщили, что направили в районы подтоплений бригады.

Как сообщал «Рамблер», синоптики обещали 26 июня похолодание и кратковременные ливни. В центре «Фобос» прогнозировали, что дожди прекратятся после 18:00.