Названы три человека, кому доверяет Лукашенко

По словам эксперта, Лукашенко прислушивается только к трем людям — своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт , младшему сыну Николаю и старшему сыну Виктору, «куратору силовиков» в Совбезе Белоруссии.

«В целом, его режим находится в периоде распада. Лукашенко давно закрылся в своем мирке, в котором он царь и бог», — заявил Суздальцев.

По мнению политолога, говорить о «цветной революции и войсках НАТО » с Лукашенко мог начать Коля, который пытается понять, почему молодежь ненавидит его отца.

«Затем Лукашенко начал все больше опираться на силовиков, чтобы противостоять угрозе своего свержения. В результате, уже главы МВД, КГБ и Минобороны стали из марионеток Лукашенко превращаться в самостоятельных политиков», — считает Суздальцев.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.