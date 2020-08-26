Названы три человека, кому доверяет Лукашенко

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Судьба Белоруссии. Главное

«Только 3 людям»: кому доверяет Лукашенко 

Мария Иванова 1 час назад
«Московский комсомолец» пишет, что с начала политического кризиса в Белоруссии Александр Лукашенко вел себя «своеобразно» — задержал и обвинил в подготовке провокаций россиян, допустил избиения людей силовиками, появился с автоматом на видео. Политолог Андрей Суздальцев рассказал, кто мог дать президенту вредные советы.
По словам эксперта, Лукашенко прислушивается только к трем людям — своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Николаю и старшему сыну Виктору, «куратору силовиков» в Совбезе Белоруссии.

«В целом, его режим находится в периоде распада. Лукашенко давно закрылся в своем мирке, в котором он царь и бог», — заявил Суздальцев.

По мнению политолога, говорить о «цветной революции и войсках НАТО» с Лукашенко мог начать Коля, который пытается понять, почему молодежь ненавидит его отца.

«Затем Лукашенко начал все больше опираться на силовиков, чтобы противостоять угрозе своего свержения. В результате, уже главы МВД, КГБ и Минобороны стали из марионеток Лукашенко превращаться в самостоятельных политиков», — считает Суздальцев.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Андрей Суздальцев , Министерство обороны , СКР , МВД , НАТО , Московский комсомолец
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