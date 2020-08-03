Пока вы не уснули: назван путь к примирению России и США 

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В США назвали условие для снятия санкций с России

Санкции не понадобятся, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом», а также станет «дружественным партнером» для западных стран.

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

В Белоруссии отцензурировали Соловьева

Государственный белорусский телеканал «РТР-Беларусь» подвергнул цензуре шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ефремову нашли два оправдания

Путин нашел новую работу Якунину

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Россия разрывает налоговые отношения с Кипром

Россия денонсирует налоговое соглашение с Кипром. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Назван размер средней зарплаты в России

По данным аналитиков, больше среднего получают рабочие в сфере добычи полезных ископаемых, меньше — в сфере лёгкой промышленности.