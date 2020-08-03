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Пока вы не уснули: назван путь к примирению России и США 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: назван путь к примирению России и США
Фото: ТАСС

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В США назвали условие для снятия санкций с России

Санкции не понадобятся, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом», а также станет «дружественным партнером»для западных стран.

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Белорусы обсуждают в Сети активность военных на границе с Россией, а также передвижение армейских частей в сторону Минска.

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист, глава американского Атлантического совета Фредерик Кемп в своем материаледля CNBC посоветовал «не спускать глаза» с России в августе.

В Белоруссии отцензурировали Соловьева

Государственный белорусский телеканал «РТР-Беларусь» подвергнул цензуре шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ефремову нашли два оправдания

Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову возможен как минимум в двух случаях. Об этом рассказал адвокат Борис Локшин.

Путин нашел новую работу Якунину

Начальник оперативного управления Министерства внутренних дел (МВД) России Анатолий Якунин назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Мамаеву по делу о драках в Москве, передает ТАСС.

Россия разрывает налоговые отношения с Кипром

Россия денонсирует налоговое соглашениес Кипром. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Назван размер средней зарплаты в России

По данным аналитиков, больше среднего получают рабочие в сфере добычи полезных ископаемых, меньше — в сфере лёгкой промышленности.

Россиянам вернут пропавшие вклады

Центробанк и правительство по распоряжению президента России Владимира Путина разработают меры поддержки россиян, потерявших вклады.
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Комментарии 19
В мире , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Владимир Соловьев , Анатолий Якунин , Владимир Путин , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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