В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина 

Журналист, глава американского Атлантического совета Фредерик Кемп в своем материале для CNBC посоветовал «не спускать глаза» с России в августе. По мнению Кемпа, в конце лета президент Владимир Путин может устроить сюрприз для США

По версии журналиста, в ближайшее время Путин может предпринять некий важный внешнеполитический шаг. Кемп заявил, что для этого в России сложились очень подходящие обстоятельства: «безжалостная эффективность» государства выросла за счет военной модернизации, включающей в себя противоспутниковое космическое оружие, достижения в области гиперзвуковых технологий и разведывательные операции по всему миру.

«В то же время, слабость его демографически стареющей, экономически окостеневшей страны, пораженной коронавирусом, продолжает расти после снижения цен на нефть», — отметил Кемп.

Журналист увидел «возможность для Путина» и в ситуации в самих США, отвлеченных распространением вируса, собственным экономическим спадом, расовыми конфликтами, предстоящими президентскими выборами и разногласиями с Европой.

«Учитывая, что его друг президент Дональд Трамп может проиграть ноябрьские выборы, Путин может решить, что сейчас самое время воспользоваться новыми возможностями», — заявил Кемп.

По его словам, подобные времена, когда Москва была одновременно слаба и сильна в разных сферах, выливались в «зарубежные авантюры».

Кемп напомнил о конфликте с Грузией в 2008 году, присоединении Крыма в 2014-м, участии в сирийском кризисе с 2015 года и по сей день, а также заявил о «дезинформационной активности» России в Европе и США.

Кемп считает, что Россия может вмешаться в ситуацию в Белоруссии после выборов, назначенных на 9 августа. Журналист сослался на Януша Бугайски из Центра анализа европейской политики, считающего, что Путин может воспользоваться растущими волнениями в Белоруссии и спорными итогами выборов, чтобы «выступить в роли национального освободителя».

Также Кемп процитировал Анджелу Стент , эксперта по отношениям США с Россией. По ее мнению, несмотря на ограниченные экономические возможности, Россия может стать «еще более влиятельным международным игроком». Это отчасти связано с растущими сомнениями союзников США в надежности американцев.

Как писал «Рамблер», ранее о российской угрозе заявил британский писатель и историк Оуэн Мэтьюз. По его мнению, президент Владимир Путин помогает Западу самоуничтожиться.