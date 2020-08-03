Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина 

Мария Иванова 40 минут назад
Журналист, глава американского Атлантического совета Фредерик Кемп в своем материале для CNBC посоветовал «не спускать глаза» с России в августе. По мнению Кемпа, в конце лета президент Владимир Путин может устроить сюрприз для США.
Трамп захотел встречи с Путиным
По версии журналиста, в ближайшее время Путин может предпринять некий важный внешнеполитический шаг. Кемп заявил, что для этого в России сложились очень подходящие обстоятельства: «безжалостная эффективность» государства выросла за счет военной модернизации, включающей в себя противоспутниковое космическое оружие, достижения в области гиперзвуковых технологий и разведывательные операции по всему миру.

«В то же время, слабость его демографически стареющей, экономически окостеневшей страны, пораженной коронавирусом, продолжает расти после снижения цен на нефть», — отметил Кемп.

Журналист увидел «возможность для Путина» и в ситуации в самих США, отвлеченных распространением вируса, собственным экономическим спадом, расовыми конфликтами, предстоящими президентскими выборами и разногласиями с Европой.

«Учитывая, что его друг президент Дональд Трамп может проиграть ноябрьские выборы, Путин может решить, что сейчас самое время воспользоваться новыми возможностями», — заявил Кемп.

По его словам, подобные времена, когда Москва была одновременно слаба и сильна в разных сферах, выливались в «зарубежные авантюры».
Кемп напомнил о конфликте с Грузией в 2008 году, присоединении Крыма в 2014-м, участии в сирийском кризисе с 2015 года и по сей день, а также заявил о «дезинформационной активности» России в Европе и США.
Кемп считает, что Россия может вмешаться в ситуацию в Белоруссии после выборов, назначенных на 9 августа. Журналист сослался на Януша Бугайски из Центра анализа европейской политики, считающего, что Путин может воспользоваться растущими волнениями в Белоруссии и спорными итогами выборов, чтобы «выступить в роли национального освободителя».
Также Кемп процитировал Анджелу Стент, эксперта по отношениям США с Россией. По ее мнению, несмотря на ограниченные экономические возможности, Россия может стать «еще более влиятельным международным игроком». Это отчасти связано с растущими сомнениями союзников США в надежности американцев.
Как писал «Рамблер», ранее о российской угрозе заявил британский писатель и историк Оуэн Мэтьюз. По его мнению, президент Владимир Путин помогает Западу самоуничтожиться.
В своей статье для The Spectator Мэтьюз заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого разные поводы, в том числе движение Black Lives Matter. Он отметил, что в ФБР предупреждают о все более и более опасных информационных атаках России.
Комментарии 117
В мире , Видео , Политика , Анджела Стент , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
00:48
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Происшествия Криминал
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
01:55
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Армия Оружие
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение