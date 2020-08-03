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В Белоруссии отцензурировали Соловьева 

Артём Кульша 1 час назад
Государственный белорусский телеканал «РТР-Беларусь» подвергнул цензуре шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщает телеграм-канал «Методичка».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Вчера произошедшее обсуждалось в ходе очередного эпизода «Вечера с Владимиром Соловьевым». В Белоруссии это шоу канала «Россия» демонстрируется на «РТР-Беларуси». Там вчерашний выпуск программы длился на час меньше, чем он длился в России.

«Под сокращение полностью попало обсуждение задержания россиян и критика действий администрации (президента Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко», — сообщает «Методичка».

Автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов, принявший участие во вчерашнем выпуске «Вечера с Владимиром Соловьевым», это подтвердил.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Семен Пегов
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