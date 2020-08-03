«Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь в отношениях с Россией — такой, по которому она воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы. В таком мире санкции против России были бы излишни», — пояснил советник президента США.