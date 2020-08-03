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В США назвали условия для отмены антироссийских санкций 

Алиса Селезнёва и ещё 8 48 минут назад
Санкции не понадобятся, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом», а также станет «дружественным партнером» для западных стран. Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в своей статье для The Washington Post.
Он подчеркнул, что нынешний американский лидер Дональд Трамп добивается улучшения отношений с Россией, и со времен Рональда Рейгана ни один президент США так настойчиво не стремился к этому.

«Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь в отношениях с Россией — такой, по которому она воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы. В таком мире санкции против России были бы излишни», — пояснил советник президента США.

Роберт О'Брайен также высказал мнение, что в случае улучшения отношений между двумя странами «расцвела бы торговля», и выгоду от этого могли бы получить не только Россия и США, но и весь мир.
«Рамблер» писал, что в 2014 году США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и референдумом в Крыму. При этом в мае 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание продолжать оказывать давление на России, в том числе и с помощью санкций.
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В мире , Видео , Латинская Америка , Дмитрий Кулеба , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , МИД , ЕС , Washington Post , США
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