Белоруссия стянула войска к границе с Россией 

Жители Белоруссии заметили необычную активность армейских частей, пишет «Московский комсомолец».

Белорусы обсуждают в Сети активность военных на границе с Россией , а также передвижение армейских частей в сторону Минска

Сообщается, что на трассе M-1 «Минск — Москва» были замечены колонны армейских броневиков и бронетехники, движущиеся по направлению к российской границе. Также в Сети появилось видео с белорусскими военнослужащими, разворачивающими палаточный городок у трассы «Минск — Москва». Также очевидцы засняли колонну бронетранспортеров, движущихся по направлению к границе с Россией.

Активность белорусских военных может быть связана с опасениями белорусских властей переброски в республику «иностранных наемников» после задержания россиян, которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов, считают эксперты.

Массовые передвижения армии и внутренних войск замечены также в Минске. В интернете опубликованы видео, на которых колонны армейских грузовиков и автобусов въезжают в белорусскую столицу. Среди военной техники замечены машины, оснащенные водометами и автозаки.

Белорусская оппозиция считает, что «российская угроза» используется властью для того, чтобы стянуть дополнительные силы в столицу на случай беспорядков и массовых акций протеста накануне и после выборов президента страны, назначенных на 9 августа.

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков ЧВК Вагнера, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.