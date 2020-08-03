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Белоруссия стянула войска к границе с Россией 

Вероника Полынина 19 минут назад
Белоруссия стянула войска к границе с Россией
Фото: РИА Новости
Жители Белоруссии заметили необычную активность армейских частей, пишет «Московский комсомолец».
Белорусы обсуждают в Сети активность военных на границе с Россией, а также передвижение армейских частей в сторону Минска.
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
Сообщается, что на трассе M-1 «Минск — Москва» были замечены колонны армейских броневиков и бронетехники, движущиеся по направлению к российской границе. Также в Сети появилось видео с белорусскими военнослужащими, разворачивающими палаточный городок у трассы «Минск — Москва». Также очевидцы засняли колонну бронетранспортеров, движущихся по направлению к границе с Россией.
Активность белорусских военных может быть связана с опасениями белорусских властей переброски в республику «иностранных наемников» после задержания россиян, которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов, считают эксперты.
Массовые передвижения армии и внутренних войск замечены также в Минске. В интернете опубликованы видео, на которых колонны армейских грузовиков и автобусов въезжают в белорусскую столицу. Среди военной техники замечены машины, оснащенные водометами и автозаки.
Белорусская оппозиция считает, что «российская угроза» используется властью для того, чтобы стянуть дополнительные силы в столицу на случай беспорядков и массовых акций протеста накануне и после выборов президента страны, назначенных на 9 августа.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков ЧВК Вагнера, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
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В мире , Армия , Московский комсомолец , Минск
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