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Раскрыты два сценария оправдания Ефремова 

Алиса Селезнёва и ещё 14 32 минуты назад
Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову возможен как минимум в двух случаях. Об этом телеканалу «369» рассказал адвокат Борис Локшин.
По словам адвоката, у защиты Ефремова есть «два правдоподобных варианта», которые можно обыграть «при надлежащем мастерстве».

«Первый — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. (…) Если проведут экспертизу и обнаружат, что шланг действительно не исправен, то это значит, что ДТП связано с технической неисправностью автомобиля. В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги!» — пояснил Локшин.

Вторым вариантом он назвал скрывшегося с места преступления другого водителя, которого Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог попросить довезти его.

«А после ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное», — отметил адвокат.

По его мнению, при детальном изучении обстоятельств ДТП «можно вытянуть что-то еще».
Как писал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов
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