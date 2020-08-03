Путин нашел новую работу Якунину

Сегодня Путин подписал указ №489. Его текст гласит, что Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы, а также что он назначен заместителем директора ФСИН.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — также гласит его текст.

В разное время, как сообщал «Рамблер», Якунин занимал должности участкового инспектора, начальника отдела внутренних дел, начальника управления по борьбе с организованной преступностью, первого заместителя начальника управления внутренних дел и начальника управления внутренних дел, в том числе управления внутренних дел по Москве.