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Путин нашел новую работу для Якунина 

Артём Кульша 8 минут назад
Путин нашел новую работу Якунину
Фото: РИА Новости
Начальник оперативного управления Министерства внутренних дел (МВД) России Анатолий Якунин назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом свидетельствует текст указа президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Сегодня Путин подписал указ №489. Его текст гласит, что Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы, а также что он назначен заместителем директора ФСИН.
Согласно тексту того же указа, генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен первым заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, а генерал-майор юстиции Николай Ущаповский — заместителем председателя СК.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — также гласит его текст.

В разное время, как сообщал «Рамблер», Якунин занимал должности участкового инспектора, начальника отдела внутренних дел, начальника управления по борьбе с организованной преступностью, первого заместителя начальника управления внутренних дел и начальника управления внутренних дел, в том числе управления внутренних дел по Москве.
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Политика , Криминал , Николай Ущаповский , Эдуард Кабурнеев , Анатолий Якунин , Владимир Путин , СКР , МВД , ФСИН
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