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Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами

Москвичку жестоко убили за две недели до свадьбы

Жительница Москвы скончалась от множественных повреждений незадолго до своей свадьбы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«У армян паника»: Баку об атаке Еревана

Пресс-служба азербайджанского министерства обороны напрочь отвергла обвинения армян в нарушении режима прекращения огня и атаке позиций армянской армии, сообщает «Газета.ru».

«Россию ждут войны за воду и голод»

Россия обеспокоена «кинжальным ударом» Украины

Военная доктрина Украины определяет строительство Вооруженных сил страны, основываясь на защите от агрессии со стороны России и опирась на опыт и сотрудничество с НАТО , пишет «Военно-промышленный курьер».

С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка

Экстренная операция: Антонов перестал выходить на связь

Описан парализующий Россию удар США

Военная концепция США предполагает молниеносный парализующий удар. Об этом военный эксперт Константин Сивков написал в статье для «Военно-промышленного курьера».

Турция останавливает газопровод «Газпрома»

TurkStream

Польское издание Rzeczpospolita заявило, что в Турции упал спрос на российский газ. Газета обратила внимание, что с конца мая не работает газопровод «Голубой поток».

Беспрецедентно: Мишустин высказался о поддержке россиян