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Пока вы не уснули: России предрекли войны за воду и голод 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: России предрекли войны и голод
Фото: Reuters

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Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами

Правительство вернет отдохнувшим в некоторых российских регионах туристам от пяти до 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Москвичку жестоко убили за две недели до свадьбы

Жительница Москвы скончалась от множественных повреждений незадолго до своей свадьбы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«У армян паника»: Баку об атаке Еревана

Пресс-служба азербайджанского министерства обороны напрочь отвергла обвинения армян в нарушении режима прекращения огня и атаке позиций армянской армии, сообщает «Газета.ru».

«Россию ждут войны за воду и голод»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мир столкнется с голодом и войнами за воду, но Россию эти беды обойдут стороной. Выступление политика в Госдуме опубликовано на YouTube-канале правительства России.

Россия обеспокоена «кинжальным ударом» Украины

Военная доктрина Украины определяет строительство Вооруженных сил страны, основываясь на защите от агрессии со стороны России и опирась на опыт и сотрудничество с НАТО, пишет «Военно-промышленный курьер».

С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян заявил, что США, шантажировавшие Турцию из-за российских С-400, испортили свою репутацию: теперь их будут считать ненадежным партнером на рынке вооружений.

Экстренная операция: Антонов перестал выходить на связь

Друг Юрия Антонова, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что музыкант перестал выходить на связь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Описан парализующий Россию удар США

Военная концепция США предполагает молниеносный парализующий удар. Об этом военный эксперт Константин Сивков написал в статье для «Военно-промышленного курьера».

Турция останавливает газопровод «Газпрома»

TurkStream
Польское издание Rzeczpospolita заявило, что в Турции упал спрос на российский газ. Газета обратила внимание, что с конца мая не работает газопровод «Голубой поток».

Беспрецедентно: Мишустин высказался о поддержке россиян

Главная цель правительства России — повышение качества жизни людей. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В мире , Юрий Антонов , Геворг Мирзаян , Андрей Ковалев , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Константин Сивков , Министерство обороны , Газпром , Госдума , Финансовый университет , ЛДПР , Правительство РФ , НАТО , Газета.Ru , РИА Новости , Московский комсомолец , Reuters
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