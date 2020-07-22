С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка 

Как писал «Рамблер», в июле 2020 года Пентагон решил выкупить истребители пятого поколения F-35, предназначавшиеся для поставок Турции. За год до этого США исключили Турцию из программы производства F-35 из-за покупки страной С-400.

По словам Мирзаяна, официально США опасались, что эксплуатация F-35 рядом с российской системой ПВО поможет Москве «считать информацию» об уязвимостях самолетах. Настоящей причиной эксперт назвал «просто то, что Анкара посмела купить оружие у Москвы».

Он добавил, что сначала в Вашингтоне хотели решить конфликт «по-братски» и выкупить российскую С-400.

«Турция отказалась от такой сделки, которая стала бы смертельным ударом как по авторитету Эрдогана (позиционировавшего покупку С-400 как пример турецкого суверенитета), так и для связей Анкары с Москвой», — подчеркнул Мирзаян.

По его мнению, в отношениях США и Турции ожидается новое обострение: конгрессмены могут продвинуть новые санкции против Анкары за нарушение акта «О противодействии противникам Америки через санкции». Документ предусматривает санкции против третьих стран, строящих «Северный поток — 2» и покупающих у России вооружения.

Мирзаян отметил, что отказ от сотрудничества с Турцией обернется для США огромными финансовыми потерями, но самой важной станет потеря репутационная.