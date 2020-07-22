Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю 

Lenta.ru 52 минуты назад
Военная доктрина Украины определяет строительство Вооруженных сил страны, основываясь на защите от агрессии со стороны России и опирась на опыт и сотрудничество с НАТО, пишет «Военно-промышленный курьер».
Еженедельная газета отмечает, что «в последние годы укрепление военных связей НАТО с Украиной идет по нарастающей». Речь идет, в частности, о строительстве военных баз на Черноморском побережье и участии Киева в военных учениях со странами альянса.
В публикации издания выражается обеспокоенность тем, что «Крым не дает полного контроля над западной частью бассейна», поскольку, в частности, Севастополь «находится в пределах кинжального удара» крылатыми ракетами «Нептун» с рейда Одессы (184 километров по морю).
«Флот РФ на [Крымском] полуострове достаточно уязвим для действий боевых пловцов, способных поставить заряды на винторулевые группы кораблей», — говорится в публикации.
В июне конструкторское бюро «Луч» на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты комплекса «Нептун», которые впервые прошли со штатной боевой частью.
Последние новости
Россиянам вернут деньги за отдых в России Россиянам вернут деньги за отдых в России Американские полицейские напали на журналистов Первого канала Американские полицейские напали на журналистов Первого канала В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии 25
В мире , Видео , НАТО , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
00:09
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
00:56
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение