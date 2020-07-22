Москвичку жестоко убили за две недели до свадьбы 

Жительница Москвы скончалась от множественных повреждений незадолго до своей свадьбы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным следствия, тело 27-летней девушки было найдено вечером 21 июля квартире дома в Колпачном переулке.
«Тело девушки имело признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть», — говорится в сообщении на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
В свою очередь источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что, когда полицейские приехали на место преступления, там находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая девушка. Она уточнила, что 8 августа пара должна была пожениться.
«С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком. В настоящее время он на связь до сих пор не вышел», — добавил источник.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).