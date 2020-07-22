Пресс-служба азербайджанского министерства обороны напрочь отвергла обвинения армян в нарушении режима прекращения огня и атаке позиций армянской армии, сообщает «Газета.ru». Баку уверяет, что солдаты противника паникуют и, скорее всего, устроили стрельбу между собой.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные в ночь с 19-го на 20 июля нарушили перемирие, обстреляв позиции армянских вооруженных сил на границе.

В общей сложности, по ее словам, было произведено 137 выстрелов, в том числе из гранатометов. Степанян подчеркнула, что «противник был подавлен ответным огнем».

Пресс-секретарь азербайджанского оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы , комментируя заявление коллеги, заявил, что в данном случае речь идет о дезинформации, поскольку никаких атак вооруженные силы Азербайджана в направлении Армении предпринято не было.

«С той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих», — констатировал Даргяхлы.

Он добавил, что со стороны позиций армянской армии периодически слышатся выстрелы. По его словам, с большой долей вероятности в последнем случае армяне стреляли друг в друга.